Tedros Adhanom Ghebreyesus: Chinesen zensieren WHO-Chef nach  Kritik an Xis Zero-Covid-Politik

Lockdowns dauern an – Rekordtodeszahlen in Hong Kong

Die Worte Ghebreyesus’ wurden am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo publiziert, worauf es offenbar kritische Kommentare hagelte. Wenige Stunden später war der Post entfernt. Als Begründung gab der Dienst an, dass die Entfernung aufgrund von Einstellungen des Users geschah. Die Erklärung ist wenig glaubwürdig, kommt es auf Weibo doch immer wieder zu staatlicher Zensur . Auch der Messengerdienst WeChat entfernte sämtliche Beiträge, die auf Ghebreyesus’ Äusserungen referenzierten. Und auch die Zentralregierung in Peking melde sich zu Wort. Ein Regierungsvertreter nannte die Worte des WHO-Chefs «verantwortungslos», wie CNN berichtet.

Derweil sind wegen eines Anstiegs der Ansteckungen aufgrund der Omikron-Variante in China weiterhin ganze Städte abgeriegelt, Menschen dürfen ihre Zuhause nicht verlassen. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, muss in Gemeinschaftsunterkünften, die zum Teil völlig überfüllt sind, unterkommen. In Städten wie Hong Kong scheint es allerdings schon zu spät zu sein. Nirgendwo auf der Welt sterben derzeit so viele Menschen am Virus, wie in der ehemaligen britischen Kolonie, in der seit Jahren gegen die drohende Einverleibung durch den chinesischen Zentralstaat demonstriert wird. Die Menschen leben dort auf engsten Verhältnissen: Kommt es zu einer Ansteckung mit Omikron, greift das Virus mit überwältigender Geschwindigkeit auf weitere Personen über, wie die BBC in einem Bericht vor kurzem eindrücklich aufzeigte.