Trend: Chinesische Touristinnen posieren Thai-Schuluniformen

Es ist der neue Trend unter chinesischen Touristinnen, die in Thailand in die Ferien gehen : thailändische Schuluniformen. Ausgelöst sei der Trend durch Instagram-Fotos des chinesischen Popstars Ju Jingyi worden, so ein Geschäftsinhaber, der Uniformen verkauft.

Popstar hat Trend wiederbelebt

«Bereits vor der Pandemie waren thailändische Schuluniformen in China sehr beliebt, aber während der Abriegelung verloren sie an Attraktivität», so Yenjit Atsawaprichawong, Inhaber eines Schuluniformgeschäfts im Bezirk Banglamphu in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Ein Grund für die Beliebtheit ist auch, dass die Uniformen in Thailand deutlich günstiger sind als in China, wie «Newsdirectory3» schreibt.