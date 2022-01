Chinesische Autohersteller holen im Innovations-Report auf

Die Zeiten, in denen die chinesischen Autohersteller nur schlechte Kopien westlicher Modelle bauten, sind längst vorbei. Mit BYD, Great Wall und Geely haben sich gleich drei Hersteller aus China in den Top Ten der weltweit innovationsstärksten Autokonzerne etablieren können. Das geht zumindest aus dem neuen Innovations-Report des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach hervor.