Chinesische Autos sind nun auch punkto Sicherheit vorne dabei

Von prekär zu vorbildlich in 20 Jahren

Bereits vor fast 20 Jahren wollten die ersten chinesischen Marken Autos in Europa verkaufen. Die «China-Kracher» der Nullerjahre waren günstig, doch bei Technik, Qualität und Design fuhren sie meilenweit hinterher. Doch vor allem das schlechte Abschneiden bei Crashtests hat sich ins Gedächtnis der potenziellen Kundschaft gebrannt. Unvergessen ist etwa der Jiangling Landwind, dem der ADAC 2005 ein denkbar schlechtes Zeugnis ausstellte: Bei den Crashtests war die Fahrgastzelle beim Frontalaufprall mit 64 km/h regelrecht zusammengebrochen. Ein Fahrer, so das Urteil, hätte diese Situation nicht überlebt. Sicherheitstechnisch war das Fahrzeug nach Meinung der ADAC-Experten 30 bis 40 Jahre hinter dem damaligen Standard.

Aufgrund der grossen medialen Verbreitung der wenig schmeichelhaften Resultate machten hierzulande Autokäufer fortan einen weiten Bogen um Autos aus China. Die europäischen Importeure gingen reihenweise in die Insolvenz, die chinesischen Marken verschwanden in der Versenkung. Doch dieses Scheitern entfachte in China nur den Ehrgeiz, es besser zu machen. Als 2007 die als chinesisch-israelisches Joint-Venture gegründete Automarke Qoros die Expansion nach Europa plante, hatte sie die hiesigen Crash-Tests fest im Blick. Zu diesem Zweck eröffnete der neue Player in München ein Designzentrum, während europäische Zulieferer wie Magna Steyr für die technische Entwicklung verantwortlich zeichneten. Der Qoros 3 war dann 2013 auch das erste Auto aus China, das beim Euro-NCAP die Bestnote von fünf Sternen erzielte.