Für den Corona-Test gibt es in China nun, neben dem Nasen-Rachen-Abstrich, auch den Anal-Test. Der Test soll auch einfach von zu Hause machbar sein. In einem Erklärvideo, das in den sozialen Medien fleissig geteilt wird, zeigt ein Mediziner an einer Puppe, wie man den Test korrekt macht. Das Coronavirus soll mit dieser Methode besser nachweisbar sein als mit dem herkömmlichen Verfahren, sagt Li Tongzeng, vom Lungenzentrum des Beijing You An Hospital in Peking, dem staatlichen Fernsehsender CCTV. Studien würden zeigen, dass das Virus länger im Anus nachweisbar sei als in den Atemwegen.