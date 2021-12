Boykott-Aufrufe gegen Tesla : Chinesische Online-Community schimpft wegen Starlink über Elon Musk

Die Satelliten des US-Milliardärs versperrten einer chinesischen Raumstation die Flugbahn. Deswegen hat der Chef von SpaceX den Ärger patriotischer Chinesinnen und Chinesen auf sich gezogen.

Xinhua via AFP

In Chinas sozialen Medien beschweren sich derzeit viele Userinnen und User über Tesla –und SpaceX-Gründer Elon Musk.

Der US-Milliardär Elon Musk ist wegen zweier Vorfälle mit Satelliten seiner Raumfahrtfirma SpaceX bei chinesischen Internetnutzern in Ungnade gefallen. Boykottaufrufe gegen Musks E-Auto-Herstellers Tesla und Forderungen nach Sanktionen wurden am Dienstag in Chinas Internetdiensten millionenfach geteilt. Nach Angaben Pekings hatte die chinesische Raumstation Tiangong zweimal ihren Kurs ändern müssen, weil Satelliten des SpaceX-Programms Starlink sich auf Kollisionskurs mit ihr befanden.