Werbekampagne läuft - Chinesische Reisende sollen im Herbst wieder da sein

Nach dem Einbruch soll sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte erholen. «Es gibt Anfragen für den Herbst», sagt Sibylle Gerardi von Luzern Tourismus gegenüber der «Sonntagszeitung» (Bezahlartikel). Das Interesse an Reisen in die Schweiz sei nach wie vor da. «Wir gehen von einem gewissen Nachholeffekt aus», so Gerardi weiter.