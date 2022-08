Taiwan-Konflikt : Chinesische Sprecherin wird nach Restaurant-Tweet im Netz verspottet

Wenn es in Taiwan doch so viele chinesische Restaurants gibt, müsse Taiwan doch zu China gehören: So zumindest argumentierte die ranghohe Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums, Hua Chunying , nachdem sie in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh über hundert Restaurants mit der klassischen Küche der chinesischen Provinzen Shandong und Shanxi gezählt hatte. «Gaumen betrügen nicht. #Taiwan ist immer ein Teil von China gewesen», schrieb Hua am Sonntag auf dem in China verbotenen Online-Dienst Twitter. «Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren», fügte sie hinzu.