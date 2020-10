Touristen aus China buchen wieder Ferien in der Schweiz für 2021. Doch ihr Reiseverhalten hat sich verändert: Sie wollen länger bleiben und in kleineren Gruppen reisen. Nicht alle Hoteliers freuen sich über den neuen Trend.

Gruppenreisen sind out : Chinesische Touristen kehren zurück – aber nur in kleinen Gruppen

1 / 9 Nach den Deutschen und Amerikanern sind die Chinesen die wichtigste ausländische Gästegruppe für den Schweizer Tourismus. KEYSTONE Von den Reisegruppen fehlt aber zurzeit jede Spur. KEYSTONE Denn die Staatsbürger aus dem Reich der Mitte erhalten zurzeit kein Schengen-Visum. KEYSTONE

Schweizer Hotels, Bergbahnen und Souvenirgeschäfte vermissen sie schmerzlich: die chinesischen Touristen. Nach den Deutschen und Amerikanern sind sie die wichtigste ausländische Gästegruppe für den hiesigen Tourismus. Seit der Corona-Krise fehlt von ihnen aber jede Spur.

Das scheint sich nun zu ändern: Buchungen aus China, Hongkong und Taiwan nach Europa nehmen wieder zu, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Davon profitiert auch die Schweiz, denn chinesische Touristen besuchen meistens nicht nur ein europäisches Land.

Neues Reiseverhalten

Allerdings erhalten Staatsbürger aus dem Reich der Mitte zurzeit kein Schengen-Visum. Schweiz Tourismus rechne aber damit, dass Europa die Grenzen im ersten Halbjahr 2021 wieder öffne. Die meisten Buchungen aus China gehen deshalb für das erste Halbjahr 2021 ein.

Dabei hat die Corona-Pandemie das Reiseverhalten der chinesischen Touristen verändert. Neu buchen viele ihre Europareisen in Kleingruppen oder als Einzelreisende. Gruppenreisen seien out, erklärt Martin Nydegger, Chef von Schweiz Tourismus, gegenüber der «SonntagsZeitung». Zudem wollen viele länger in einem Land bleiben.

Kleine Gruppen werfen mehr Geld ab

Die Schweizer Tourismus-Branche freut sich über dieses neue Reiseverhalten der Chinesen: «Wir streben schon länger höherwertigen Tourismus an und fördern Individualreisen», sagt Andreas Züllig, Präsident des Branchenverbands Hotelleriesuisse, zu 20 Minuten.

Die riesigen Reisegruppen aus Asien hätten nämlich bei Einheimischen immer wieder zu Unmut geführt. «Zudem verdient man an kleinen Gruppen oder Einzelreisenden mehr als an grossen Gruppen», so Züllig.

Doch nicht alle Hoteliers dürfte der neue Trend freuen. Denn einzelne Betriebe haben sich in den letzten Jahren extra auf grosse Gruppen ausgerichtet. Diese müssen laut Züllig nun wohl oder übel wieder umstellen. «Denn bis die ersten grossen Reisegruppen wieder kommen, dürfte es sicher noch 2 bis 3 Jahre dauern.»

Umstellung können sich nicht alle leisten

Von Gruppen auf Einzelreisende umzustellen, sei für die meisten Hotels kein Problem. «Sie müssen den Service umstellen und etwas umbauen, das ist aber mit Kosten verbunden», sagt Züllig. Dafür müssen die Betriebe investieren können, und genau das könnte ein Problem werden: Vielen Betrieben geht es schlecht, wie eine Branchenumfrage von Hotelleriesuisse zeigt.

Mehr als ein Drittel der Hotels muss in den nächsten Monaten Personal entlassen – trotz Kurzarbeit. Investitionen können sich viele Betriebe also nicht leisten. «Es könnte also für einzelne Hotels, die sich auf Gruppen ausgerichtet haben, sehr schwierig werden», so Züllig.