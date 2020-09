Chinesische Touristen sorgten für die ersten Covid-Fälle in Europa. Eine Reisegruppe war im Januar auch in der Schweiz unterwegs. Vier Personen aus der Reisegruppe wurden anschliessend positiv gestestet.

Darum gehts Eine chinesische Touristin reiste mit dem Coronavirus im Januar durch die Schweiz.

In Paris ging es ihr nicht gut und sie steckte einen Arzt mit dem Virus an.

Insgesamt wurden vier Personen aus der Reisegruppe positiv getestet.

In der Schweiz wurde der erste Fall einer Corona-Infektion am 25. Februar bestätigt. Ein älterer Tessiner hatte sich in Mailand infiziert. Wie ein neues Buch des Tamedia-Recherchedesks zeigt, war das Virus allerdings bereits im Januar in der Schweiz.

Eine chinesische Gruppe aus Wuhan reiste Mitte des Monats im Car und mit dem Zug durch das Land. Bereits bei der Ankunft der Touristengruppe aus Wuhan am 16. Januar 2020 in Rom zeigte eine 53-jährige Teilnehmerin die typischen Covid-Symptome. Sie nahm dennoch an der Reise teil – ohne eine Maske zu tragen. Vom Tessin ging es über Zug nach Luzern. In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar übernachtete die Frau in einem Hotel in Sursee. Nach einem Zwischenstopp in Interlaken ging es für die Gruppe nach Frankreich.

Wohl keine Personen in der Schweiz angesteckt

In Paris verschlechterte sich der Zustand der Frau so sehr, dass sie von einem Arzt untersucht wurde. Dieser war jedoch nicht über die Gefahr einer Infektion informiert und steckte sich ebenfalls mit dem Virus an. Der Arzt wurde zu einem der ersten bekannten Covid-19-Fälle in Europa.