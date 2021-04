Sinovac : Chinesischer Behördenchef rudert nach Impfstoff-Kritik zurück

«Keine sehr hohe Schutzrate» hätten die einheimischen Vakzine der Vorsteher einer Gesundheitsbehörde gegenüber den Medien erklärt. Nun revidiert er sein Statement.

Das Mittel mit dem Namen CoronaVac ist weltweit im Einsatz – unter anderem in Brasilien.

Gao erklärte, diese seien weniger wirksam als andere Vakzine. Aus China kommen mehrere Impfstoffe. Am bekanntesten ist das Mittel des Herstellers Sinovac.

Der Direktor des chinesischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (CDC), Gao Fu, hat sich am Samstag kritisch über die Wirksamkeit heimischer Vakzine geäussert.

Zur Wirksamkeit von Sinovac und Co gibt es nur wenig Daten – obwohl die Impfstoffe weltweit im Einsatz sind.

Am Samstag äusserte sich der Vorsteher einer chinesischen Gesundheitsbehörde kritisch über einheimische Impfstoffe.

Äusserungen eines hohen Gesundheitsbeamten Chinas haben am Sonntag Wirbel um die Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe ausgelöst. Chinesische Impfstoffe «haben keine sehr hohe Schutzrate», sagte der Direktor des Zentrums für Krankheitskontrolle am Samstag. Der Staat erwäge, verschiedene Impfstoffe zu mischen, um die Wirksamkeit zu erhöhen.

Kaum Daten über Sinovac

Er habe vielmehr eine «wissenschaftliche Vision» vorgelegt, dass eine Anpassung der Impfabfolge oder die Vergabe verschiedener Vakzine nacheinander auch Optionen sein könnten, den Schutz zu verstärken. «Wie ihre Wirksamkeit verbessert werden kann, muss von allen Wissenschaftlern in der Welt in Erwägung gezogen werden», betonte Gao Fu in dem Blatt, das vom kommunistischen Parteiorgan «Volkszeitung» herausgegeben wird und als englischsprachiges Sprachrohr dient.