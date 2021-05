GlamorChina - Chinesisches Portal wirbt mit Bildern aus Brienz

Eine staatsnahe Zeitung aus China wirbt mit Bildern aus der Schweiz für ihr Land. Die Urheberin fordert ihre Rechte ein.

Die Karststeingebirge von Guilin, die Wüste Gobi oder der Qinghai-See in der gleichnamigen Provinz – wenn es um spektakuläre Landschaften geht, muss sich das riesige China eigentlich nicht verstecken.

Was das Staats-Organ «China Daily» jetzt als traumhafte chinesische Bergkulisse ausgibt, hat mit China aber sehr wenig zu tun, dafür umso mehr mit dem Berner Oberland. Ein Video, das der Kanal unter dem Werbehashtag #GlamorChina veröffentlicht hat, zeigt einen Hund, der friedlich über eine Strasse in Brienz BE springt.