Mögliche Umweltkatastrophe : Chinesisches Schiff mit 130 Tonnen Heizöl vor Mauritius auf Grund gelaufen

Der Inselstaat steht vor einer möglichen Umweltkatastrophe. Behörden und Armee versuchen zu verhindern, dass 130 Tonnen Heizöl aus einem gestrandeten Schiff auslaufen werden.

1 / 4 Ein chinesischer Fischdampfer mit 130 Tonnen Heizöl an Bord ist vor Mauritius auf Grund gelaufen. AFP Die «Lurong Yuan Yu» strandete bei Pointe-aux-Sables im Nordwesten der Hauptinsel, nicht weit von Port Louis. AFP Die Sicherheitskräfte setzten Ölsperren ein, um zu verhindern, dass ein Ölfilm die Küste erreicht. AFP

Darum gehts Vor der Küste von Mauritius droht eine weitere Umweltkatastrophe.

Ein chinesischer Fischdampfer mit 130 Tonnen Öl an Bord ist auf Grund gelaufen.

Der Vorfall ruft böse Erinnerungen an den Vorfall mit einem japanischen Frachter im Juli, als rund tausend Tonnen Heizöl ins Meer ausgelaufen waren.

Vor der Küste von Mauritius im Indischen Ozean ist ein chinesischer Fischdampfer mit 130 Tonnen Heizöl an Bord auf Grund gelaufen. Nach Angaben von Fischereiminister Sudheer Maudhoo gab der Kapitän der «Lurong Yuan Yu» am Sonntagabend SOS-Signale ab. Die Behörden des Inselparadieses mobilisierten die Küstenwache und Soldaten, um eine Ölpest zu verhindern. Maudhoo kündigte eine Inspektion des Schiffes an, um mögliche Lecks zu finden.

Die «Lurong Yuan Yu» strandete bei Pointe-aux-Sables im Nordwesten der Hauptinsel, nicht weit von Port Louis. Zunächst müsse alles Öl abgepumpt werden, sagte Maudhoo. Nach seinen Angaben befinden sich auch fünf Tonnen Schmiermittel an Bord. Die Sicherheitskräfte setzten Ölsperren ein, um zu verhindern, dass ein Ölfilm die Küste erreicht.

Zweite Strandung innerhalb eines halben Jahres

Die Bewohner von Mauritius reagieren alarmiert auf Berichte über derartige Unglücke, seit im Juli der japanische Frachter «Wakashio» mit tausend Tonnen Treibstoff an Bord auf ein Riff im Südosten der Insel aufgelaufen war. Es war die grösste Umweltkatastrophe in der Geschichte des Landes. Mehr als 50’000 Menschen nahmen damals in der Hauptstadt Port Louis an einer Demonstration teil und kritisierten den Umgang von Regierungschef Pravind Jugnauth mit dem Desaster.

Nach dem Unglück der «Wakashio» waren rund tausend Tonnen Heizöl in das türkisfarbene Meer ausgelaufen. Mangroven-Wälder, Korallen-Riffe und andere Öko-Systeme wurden geschädigt.

Auch im Umfeld der «Lurong Yuan Yu» seien «Spuren von Öl» im Wasser entdeckt worden, sagte Maudhoo am Montag vor Journalisten. Küstenbewohner sagten, dass bereits Ölspuren am Ufer gesichtet worden seien. Der Minister sagte, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Polizisten seien an Bord des Schiffes gegangen, um Dokumente zu beschlagnahmen. Ein grosser Teil der 1,3 Millionen Einwohner von Mauritius lebt vom Tourismus und vom Fischfang.