Chips, Glace und Co. machen abhängig – so stark wie Kokain

Unter anderem dank Ashley Gearhardt, Professorin an der University of Michigan. Sie leitete die Untersuchung, nachdem sie eine Skala für Lebensmittelsucht entwickelt hatte. Sie wandte dabei die gleichen Kriterien an wie für die ärztliche Diagnose einer Drogenabhängigkeit: unkontrollierbarer, übermässiger Konsum, Heisshunger und die Tatsache, dass du nicht aufhörst zu konsumieren, obwohl du weisst, dass es dir nicht guttut. Immerhin bringen verschiedene Studien UPFs in Zusammenhang mit Diabetes, Übergewicht, einem Reizdarm und sogar Krebs.