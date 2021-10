Xenotransplantation : Chirurgen verbinden erstmals eine Schweine-Niere mit einem Menschen

Ein US-Chirurgenteam hat erfolgreich eine Schweine-Niere an einen Menschen angeschlossen. Es bleiben viele Fragen offen.

In New York kam es zu einer spektakulären Operation.

Ein New Yorker Transplantationsteam hat eigenen Angaben zufolge eine Schweine-Niere für mehr als zwei Tage an einen Menschen angeschlossen. Das Organ sei für 54 Stunden ausserhalb des Körpers am Bein einer hirntoten Person mit dem Blutkreislauf verbunden worden und habe dort «fast sofort» angefangen zu arbeiten, um das Stoffwechselprodukt Kreatinin zu bilden.



Das berichteten die Zeitungen «USA Today» sowie die «New York Times» unter Berufung auf die Klinikgruppe Langone in New York. Das Schwein war demnach gentechnisch verändert, um die Wahrscheinlichkeit eines Abstossens der Niere zu verringern.