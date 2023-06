Basel: Jetzt bekommt die blühende «Bebbi-Wurz» Zürcher Erbgut

Die Titanwurz blüht am Montag in Basel.

Am Montagabend ist es so weit: Die Basler Titanwurz wird blühen. Dies gab der Botanische Garten der Universität Basel am Montagnachmittag bekannt. «Wir haben das Tropenhaus extra für sie eingerichtet. So kann die Titanwurz das ganze Jahr bestaunt werden, auch wenn sie nicht blüht», so ein Sprecher des Botanischen Gartens gegenüber 20 Minuten. Die Pflanze sei seit dem Neubau des Tropenhauses in einer eigens für sie vorgesehenen «Titanwurzarena» untergebracht.