Chlorgas-Alarm im Schwimmbad Murten

Chlorgas diente einst als Waffe

Chlorgas ist alles andere als ungefährlich: Im Ersten Weltkrieg wurde Chlorgas erstmals als chemische Waffe eingesetzt. Weil das Gas eine höhere Dichte aufweist als Luft, sammelte es sich vorwiegend in den Schützengräben, wo sich die feindlichen Truppen hauptsächlich aufhielten. Die Folge waren viele Tote und zahlreiche teilweise lebenslänglich Geschädigte. Das Gas kann auf Haut, Augen und den Atemwegen reizend bis ätzend wirken.

Heute wird Chlorgas unter anderem in Schwimmbädern verwendet, dabei stellt es aber keine Gefahr dar. Wird Chlor nämlich in Wasser geleitet, hat es eine desinfizierende Wirkung. Das Wasser wird so von Bakterien befreit.