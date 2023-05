USA: Chris Christie will US-Präsident werden

Chris Christie will laut übereinstimmenden Medienberichten zur Präsidentschaftswahl in den USA antreten.

Ein grosses Bewerberfeld nützt Trump, da sich die Stimmen seiner Gegner in der Partei bei den Vorwahlen auf die vielen anderen Kandidatinnen und Kandidaten verteilen dürften.

Der Republikaner Chris Christie will Berichten zufolge ins Rennen um das Weisse Haus einsteigen. Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey wolle kommende Woche seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner öffentlich machen, berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch übereinstimmend.



Der 60-Jährige war einst ein Vertrauter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, hat sich aber mittlerweile von ihm losgesagt und kritisiert ihn öffentlich. Christie wollte 2016 schon einmal Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden, zog nach schlechten Ergebnissen bei den Vorwahlen aber zurück.