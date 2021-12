Ehemaliger CNN-Moderator : Chris Cuomo wurde vor Entlassung der Belästigung beschuldigt

Eine Frau informierte den Fernsehsender CNN, der Moderator habe sexuelles Fehlverhalten ihr gegenüber gezeigt. Entlassen wurde er für seinen Umgang mit ähnlichen Vorwürfen gegen seinen Bruder.

CNN begründete diesen Schritt damit, dass Chris Cuomo zu sehr in die Verteidigung seines Bruders Andrew, des früheren Gouverneurs des Staates New York (im Bild), verwickelt gewesen sei.

Der amerikanische Nachrichtenmoderator Chris Cuomo ist wenige Tage vor seiner Entlassung durch den Fernsehsender CNN der sexuellen Belästigung beschuldigt worden. Die Anwältin Debra Katz sagte am Sonntag, ihre Mandantin sei Opfer «schweren sexuellen Fehlverhaltens» von Cuomo geworden. Über die Vorwürfe habe sie CNN am Mittwoch informiert. Cuomo wurde entlassen, weil er seinen Bruder Andrew Cuomo, der als Gouverneur von New York wegen ähnlicher Anschuldigungen zurücktrat, bei der Organisation seiner Verteidigung unterstützt haben soll.