Comedian und Schauspieler Chris D’Elia wird vorgeworfen, eine Minderjährige sexuell ausgebeutet und sie zum Versenden von kinderpornografischem Material angestiftet zu haben. Wie unter anderem «The Hollywood Reporter» berichtet, wurde am Dienstag im US-Bundesstaat Kalifornien Klage gegen den 40-Jährigen eingereicht. Der Fall habe sich im Jahr 2014 ereignet, als das angebliche Opfer 17 Jahre alt war.

Die nicht namentlich genannte Frau gibt in den gerichtlichen Dokumenten an, D’Elia über Social Media kennengelernt zu haben. Er habe schon bald darauf von ihr verlangt, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Zudem habe er die damals noch Minderjährige eingeladen, ihn während seiner Stand-up-Tour im Hotel zu besuchen. Sowohl vor als auch nach einer Show sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen.

Nicht die ersten Vorwürfe

Das angebliche Opfer habe D’Elia damals darüber informiert, dass sie erst 17 Jahre alt und noch Schülerin sei. Laut ihrer Aussage hat D’Elia dies damals zur Kenntnis genommen und als «heiss» bezeichnet. Nach dem Treffen seien die beiden noch rund ein halbes Jahr in Kontakt geblieben. Über 100 sexuell explizite Fotos und Videos habe sie während diesen Monaten an D’Elia gesendet, rund die Hälfte davon vor ihrem 18. Geburtstag. Alle Aufnahmen, die sie mit 17 und damit als Minderjährige gemacht hat, gelten als kinderpornografisches Material.

In der Klage fordert das angebliche Opfer ungenannten Schadenersatz und Strafschadensersatz. Zudem will die Frau mit einer einstweiligen Verfügung erwirken, dass D’Elia alle Fotos, die sie ihm geschickt hat, nicht mehr besitzen darf. Der Darsteller der Netflix-Serie «You» streitet die Vorwürfe der Klage in einem Statement seines Managements ab. Im Schreiben heisst es: «Chris wird sich vor Gericht entschlossen gegen die Vorwürfe wehren.»