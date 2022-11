Chris Hemsworth hat erhöhtes Alzheimer-Risiko

Thor-Darsteller Chris Hemsworth hat ein acht- bis zehnfach höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken.

Doch während einer ärztlichen Untersuchung erfährt der Hollywoodstar, dass er ein deutlich höheres Risiko habe, an Alzheimer zu erkranken.

Darin will Hemsworth einen Weg finden, wie er sein Leben verlängern kann.

Der Schock sitzt tief. Marvel-Darsteller Chris Hemsworth hat eine genetische Veranlagung, an Alzheimer zu erkranken. Dies erfuhr der 39-Jährige während seiner Drehaufnahmen zu seiner Doku-Serie «Limitless».

In der Doku, die von Disney+ und National Geographic produziert wird, sucht Hemsworth die Möglichkeit, das Alter zu bekämpfen und sein Leben zu verlängern. Dafür lässt der Hollywood-Star ärztliche Untersuchungen durchführen. Diese führen aber zu einer schockierenden Offenbarung. Sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits hat der Actionstar das sogenannte APOE4-Gen vererbt bekommen. Dieses erhöht die Möglichkeit einer Alzheimer-Erkrankung deutlich. Genauer gesagt ist die Wahrscheinlichkeit acht- bis zehnmal höher.

Chris will Leute motivieren, auf sich zu achten

Mit diesem Ergebnis hatten weder die Doku-Macher noch Hemsworth selbst gerechnet. «Es war ziemlich schockierend», verrät der 39-Jährige in einem Interview mit «Vanity Fair». «Sie nahmen alle meine Blutwerte und führten eine Reihe Tests durch. Der Plan war, mir vor der Kamera die Resultate mitzuteilen und darüber zu reden, wie wir dies und jenes verbessern könnten». Das schockierende Ergebnis stellt die Dreharbeiten aber auf den Kopf. Die Produzenten boten Chris an, die Szene herauszuschneiden, was er aber nicht wollte. Er hoffe, dass sein Erlebnis Menschen motivieren kann, besser auf sich zu achten.