Chris Hemsworth: Während Sportübungen schauen auf seinen Penis

Chris Hemsworth schlägt als Marvel-Held «Thor» Bösewichte mit einem mächtigen Hammer in die Flucht. Für seine Rollen hält sich der Schauspieler stets fit und trainiert deshalb regelmässig seinen stählernen Körper. Auf Instagram wollte er seine Fans mit einem sportlichen Video motivieren und zeigen, wie hart er an seinen Muskeln arbeitet. Es ist jedoch etwas anderes, weshalb sich seine Followerschaft in den Kommentaren beeindruckt zeigt. Oben ohne zeigt sich der 39-Jährige in Badehose dabei, wie er auf Social Media einige Übungen vormacht. Seinen Fans sticht dabei aber nicht nur sein Sixpack ins Auge, sondern auch die präsente Beule in seiner Hose, die im Video unschwer zu erkennen ist.