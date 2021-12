Baby-News – Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger werden erneut Eltern

1 / 6 Katherine Schwarzenegger (32) und Chris Pratt (42) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Instagram/prattprattpratt Mehrere anonyme Quellen bestätigen die Baby-News des US-Schauspielers und der Autorin gegenüber dem Magazin «People». Instagram/prattprattpratt Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter, die 16 Monate alte Lyla Maria. Pratt brachte aus erster Ehe seinen Sohn Jack (9) mit in die Beziehung. Instagram/prattprattpratt

Darum gehts Chris Pratt (42) und Katherine Schwarzenegger (32) erwarten laut US-Medien ihr zweites gemeinsames Kind.

Das Paar hat bereits eine 16 Monate alte Tochter, Pratt hat zudem einen neunjährigen Sohn aus erster Ehe.

Pratt und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (74) sind seit rund zweieinhalb Jahren verheiratet.

Schauspieler Chris Pratt (42) wird wieder Vater. Seine Ehefrau Katherine Schwarzenegger (32), Autorin und Tochter von Arnold Schwarzenegger (74), ist zum zweiten Mal schwanger. Dies berichtet das US-Magazin «People» unter Berufung auf mehrere anonyme Insider und Insiderinnen, die dem Paar nahestehen. Es ist nicht bekannt, wann das Baby zur Welt kommen soll.

Pratt und Schwarzenegger haben mit der kleinen Lyla Maria bereits eine gemeinsame Tochter im Alter von 16 Monaten. Selbst hat das Paar die erneute Baby-News nun noch nicht bestätigt. Zuletzt meldete sich der «Jurassic World»- und «Guardians of the Galaxy»-Darsteller vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit, um seiner Ehefrau ganz offiziell zum Geburtstag zu gratulieren. «Ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, wie verloren ich ohne dich wäre», schrieb Pratt anfangs Woche in einem Instagram-Post für Schwarzenegger.

Pratt wünschte sich mehr Nachwuchs

Im Post schreibt Pratt weiter: «Ich bin so dankbar für die Harmonie, die du immerzu in unseren Haushalt bringst.» Weiter nennt er seine Frau «eine wundervolle Mutter, Stiefmutter und Lebenspartnerin». Damit referenziert Pratt seinen Sohn Jack (9), den er aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (45) mit in die Beziehung mit Schwarzenegger brachte.

Dass sich Chris Pratt zusätzlich zu Lyla Maria und Jack noch weiteren Nachwuchs wünscht, machte er vergangenen Sommer in einem Interview deutlich. «Ich bin bereit dazu, so viele Kinder zu haben, wie der Mann da oben für uns vorgesehen hat», erklärte der Schauspieler in der US-Nachrichtensendung «E! News». Und fügte damals an: «Ich muss das vielleicht noch mit Katherine besprechen. Aber mein Plan wäre es, sofort loszulegen.»

