Chrissy Teigen postet Entschuldigung für alte Mobbing-Tweets

1 / 10 Gibt sich geläutert: Chrissy Teigen veröffentlicht einen langen Entschuldigungsbrief und schreibt, dass sie sich für ihre alten Tweets zutiefst schäme. Instagram/chrissyteigen Bislang verkaufte sich Teigen auf Instagram als erfolgreiches Model und Kochbuchautorin, liebende Mutter und Ehefrau. Jetzt offenbart sie, wie sehr sie in den letzten Wochen gelitten hatte. Instagram/chrissyteigen In der Vergangenheit hatte die Zweifach-Mutter das amerikanische Model Courtney Stodden massiv gemobbt. Instagram/courtneyastodden

Chrissy Teigen (35) hat es einen Monat lang ohne Twitter, Instagram und Co. ausgehalten. Am Montag meldet sich das US-Model und Ehefrau von Sänger John Legend (42) nun zurück und veröffentlicht einen ausführlichen Brief auf ihren Kanälen.

Es ist ein seitenlanges Entschuldigungsschreiben, mit dem sie sich an die Öffentlichkeit wendet. Auslöser waren die Negativ-Reaktionen auf ihre beleidigenden Tweets, die sie vor zehn Jahren auf Twitter schrieb – und die vor Kurzem wieder zum Thema wurden.

«Ich schäme mich zutiefst»

Sie habe in den vergangenen Wochen viel nachgedacht, startet Chrissy ihr Statement. «Wie ihr wisst, sind einige meiner schrecklichen (schrecklichen, schrecklichen) Tweets wieder aufgetaucht. Ich schäme mich zutiefst dafür. Wenn ich sie ansehe und den Schmerz verstehe, den sie verursacht haben, muss ich mich fragen: Wie konnte ich das tun?»

Sie wolle sich nun bei allen Betroffenen persönlich entschuldigen, fährt sie fort, ohne Namen zu nennen. Einige würden sich nach den Geschehnissen zwar weigern, mit ihr zu sprechen. «Aber wenn sie es wollen, bin ich hier und werde mir anhören, was sie zu sagen haben, während ich mich schluchzend entschuldige.» Es gebe schlicht keine Entschuldigen für ihre Horror-Tweets, die sie in der Vergangenheit abgesendet habe. «Ich war ein Troll. Punkt. Und es tut mir so leid.»

In den vergangenen Jahren habe sie viel dazugelernt, auch dank Therapien, die Chrissy mehrmals erwähnt. Jetzt sei sie ein anderer Mensch und sie sehe sich keinesfalls als Opfer. «Ich will euch nicht um Verzeihung bitten, nur um eure Geduld und Toleranz», beendet sie den Brief, der sechs Insta-Slides in Anspruch nimmt.

Weiteres Opfer von Teigen meldet sich

Konkrete Personen nennt Chrissy in ihrem Brief zwar nicht. Klar ist aber, dass sich unter den Betroffenen Courtney Stodden (26) befindet: Das US-TV-Sternchen hatte nach ihrer Hochzeit im Alter von 16 Jahren böse Twitter-Nachrichten wie «Ich hasse dich» oder «Ich kann es kaum erwarten, dass du stirbst» von Teigen erhalten. Die entsprechenden Mobbing-Tweets machten im Mai dieses Jahres wieder die Runde.

Betroffen ist auch «Project Runaway»-Teilnehmer Michael Costello. Der 38-Jährige meldet sich kurz nach der Veröffentlichung von Chrissy Teigens Entschuldigungsschreiben öffentlich zu Wort. «Ich wollte das nicht tun, aber ich kann nicht mehr glücklich sein, ehe ich das nicht ausgesprochen habe», so der Designer auf Instagram. Er wolle die Sache nun endlich hinter sich lassen, und um das tun zu können, müsse er publik machen, was ihm mit Teigen widerfahren sei.

2014 hatte Teigen ihn in einem öffentlichen Insta-Kommentar als Rassisten beschimpft. Sie habe sich ihre Meinung aufgrund eines gephotoshopten Kommentars von ihm, der im Netz im Umlauf war, gebildet, so Costello. Der Kommentar sei als fake entlarvt und entsprechend von Instagram gelöscht worden.

Als er Chrissy darauf gebeten habe, die Sache richtigzustellen, habe sie ihm klargemacht, dass seine Karriere zu Ende sei. Und tatsächlich habe er aufgrund der Falschanschuldigungen in der Folge zahlreiche Jobs nicht bekommen. «Ich wollte mir das Leben nehmen und bin bis heute noch traumatisiert, depressiv und habe Suizidgedanken», so Costello.

Am Ende seines Statements gibt der US-Designer eine Kostprobe von Teigens damaligen Nachrichten an ihn: «Rassisten wie du verdienen es zu leiden und zu sterben», schrieb sie etwa. Und «Deine Karriere ist zu Ende.»

Zu den neuen Vorwürfen hat sich Chrissy bislang noch nicht zu Wort gemeldet. Ihr jüngster Insta-Eintrag stammt von letzter Nacht: ein Foto ihres Unterarms mit einem neuen Tattoo. Offenbar hat sie sich zur Feier des Kindergarten-Abschlusses ihrer Tochter Luna (5) eine Schmetterlingszeichnung von ihr tätowieren lassen.