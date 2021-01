Dabei scheitert sie beinahe schon an den Reitstiefeln.

Model und Social-Media-Star Chrissy Teigen (35) hat seit wenigen Tagen ein neues Hobby: das Reiten. So verkündete sie am Wochenende auf Twitter: «Meine Therapeutin sagt, ich brauche etwas, das ich nur für mich mache – da ich derzeit absolut nichts solches habe lol.» Dazu teilte sie ein Foto eines Pferdes und schreibt: «Heute beginnt meine Reise in die Pferdewelt. Ich hoffe, dieser Kerl mag mich. Er ist gutaussehend und scheint faul zu sein, ich liebe ihn.»