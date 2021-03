Twitter-Queen Chrissy Teigen gibt ihren Rücktritt von der Social-Media-Plattform bekannt. In der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) setzte die modelnde, moderierende und Kochbuch schreibende US-Amerikanerin ihre vorerst letzten Tweets an ihre 13,7 Millionen Followerinnen und Follower ab.

«Hey. Während mehr als zehn Jahren wart ihr für mich die Welt. Ich verdanke dieser Welt so viel und bezeichne einige von euch als wahre Freunde», so die 35-Jährige. Und weiter: «Aber es ist an der Zeit für mich, tschüss zu sagen. Freude und Negativität halten sich hier nicht mehr die Waage und ich glaube, es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen.»