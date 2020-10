In nachfolgenden Instagram-Storys zeigt sie sich beim Halloween-Guetsli-Backen mit Tochter Luna (4). Sie wirkt noch müde.

Am Dienstagabend meldete sich das US-Model, das mit Sänger John Legend (41) verheiratet ist, nach einem Monat Social-Media-Pause mit einem langen Statement zu Wort und bedankt sich für den Support während der schwierigen Zeit.

Anfangs Oktober teilte Chrissy Teigen – hier mit ihrer 4-jährigen Tochter Luna – ihren 32 Millionen Followern die traurige Nachricht mit: Sie hatte ihr Baby in der 20. Schwangerschaftswoche verloren.

In einem langen Statement berichtet sie detailliert vom Spitalaufenthalt und ihrem Gefühlsleben.

Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) haben Anfang Oktober ihren Sohn in der 20. Schwangerschaftswoche verloren.

Am 1. Oktober teilte Chrissy Teigen ihren 32 Millionen Followern die traurige Nachricht mit: Sie hatte ihr Baby in der 20. Schwangerschaftswoche verloren. «Wir konnten die Blutungen nie stoppen und unserem Baby die Flüssigkeiten geben, die es brauchte, trotz mehrerer Bluttransfusionen», schrieb das US-Model. «Es war einfach nicht genug.» Sie seien schockiert, es sei ein «Schmerz, den wir nie zuvor spürten».

Das Paar hatte seinem Sohn bereits einen Namen gegeben: «Aus irgendeinem Grund nannten wir den kleinen Kerl in meinem Bauch Jack. Jack kämpfte so sehr dafür, Teil unserer Familie zu werden, und er wird es für immer sein.»

Das Baby hatte keine Überlebenschancen mehr

Am Dienstagabend meldete sie sich schliesslich nach einem Monat wieder mit einem langen Statement zu Wort und bedankt sich für den Support während der schwierigen Zeit. «Unser Haus ist voller Blumen und Briefe. Auf Social Media erreichten mich so viele Nachrichten von Fremden, die meistens mit ‹Du wirst das wahrscheinlich nicht lesen…› starten. Aber ich kann euch versichern, das habe ich.»

Weiter beschreibt Chrissy im Detail, was am Tag, als sie ihr Baby verloren hat, passiert ist. Wie die Ärzte versucht haben, den zwanzig Wochen alten Fötus mit Bluttransfusionen zu retten, weil die Plazenta sich vorzeitig ablöste. Wie sie immer stärker blutete und Erwachsenen-Windeln tragen musste. «Nach zwei Nächten im Spital sagte mein Arzt mir das, was ich befürchtet hatte – dass es Zeit war, Abschied zu nehmen.» Das Baby hatte keine Überlebenschancen mehr.