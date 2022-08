Chrissy Teigen postet erstes Ultraschallbild ihres Kindes

Im Herbst 2020 erlitt Chrissy Teigen in der 20. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt. Vor wenigen Tagen dann die freudige Nachricht: Das Model und ihr Ehemann John Legend (43) erwarten erneut ein Kind . Nun veröffentlichte die 36-Jährige das erste Foto ihres ungeborenen Kindes – und zwar auf sehr humorvolle Art.

Auf dem Ultraschallbild sieht es danach aus, als würde sich ihr Baby betroffen seine Hand auf die Brust legen. Zu dem Foto schreibt sie: «Ich, als ich gehört habe, dass das FBI eine Razzia in Mar-a-Lago durchgeführt hat.» Chrissy bezieht sich dabei auf die kürzlichen Durchsuchungen in Donald Trumps (76) Anwesen in Florida.