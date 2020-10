«Schmerz, den wir nie zuvor spürten»Chrissy Teigen und John Legend trauern um ihr Baby

Herzzerreissende Bilder aus Spital

Das Baby hatte bereits einen Namen: Jack. Bei ihren zwei älteren Kindern hätten sie bis zum letzten Moment gewartet, sich für einen Namen zu entscheiden, schreibt Chrissy in ihrem langen Post weiter. «Aus irgendeinem Grund nannten wir den kleinen Kerl in meinem Bauch Jack. Jack kämpfte so sehr dafür, Teil unserer Familie zu werden, und er wird es für immer sein.»

«Es schien Stunden zu dauern»

Seit Chrissy Teigen am Sonntag im Spital eincheckte, dokumentierte sie ihren Aufenthalt detailliert in den sozialen Medien. Am Dienstag berichtete sie von einem «riesigen Blutklumpen, der es fast schon wert war, ihn aufzubewahren». Anschliessend bangte sie um das Leben ihres ungeborenen Sohnes und wartete auf seinen Herzschlag. «Es schien Stunden zu dauern», so Chrissy. Und als der Herzschlag wieder da war: «Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben so sehr vor Erleichterung aufatmen würde.»