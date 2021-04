Chrissy Teigen und John Legend verkaufen ihre Villa mit 4,5 Millionen Rabatt

Rihanna wohnte auch schon hier

Von aussen sieht die Villa im noblen Stadtteil Beverly Hills in Los Angeles etwas düster aus. Das sei der Vorbesitzerin Rihanna zu verdanken, die gerne dunkle Farben mag. Chrissy Teigen und John Legen hingegen wollten es etwas freundliche und investierten Unsummen in die Renovation der Liegenschaft, wie das Maklerbüro schreibt.

Hier klimperte John «All of Me»

Wer kennt ihn nicht, John Legends Super-Hit «All of Me». An diesem Flügel sass der Musiker jeweils, liess den Blick über die Stadt schweifen und stimmte für seine Chrissy das eine oder andere Liedchen an. Nun ist der Platz am Piano frei für neue Melodien.