«Ich wechselte Archie die Windeln und auf einmal hatte ich grosse Schmerzen», schrieb sie. «Ich sank auf den Boden mit Archie in meinen Armen und begann, ein Lied zu summen, um uns beide zu beruhigen – ich wusste, etwas stimmt nicht.»

Herzogin Meghan hatte im Juli eine Fehlgeburt, wie sie in einem Essay in der «New York Times» erzählt.

Das Model richtet scharfe Worte an einen Meghan-Kritiker.

Model Chrissy Teigen (34) postete nach ihrer stillen Geburt Anfang Oktober private Bilder aus dem Spital auf Instagram und schrieb von einem «Schmerz, den wir nie zuvor spürten». Herzogin Meghan (39) wählte den Weg eines Essays und veröffentlichte am Mittwoch einen persönlichen Text zu ihrer Fehlgeburt in der «New York Times». Sie habe sich gefragt, «wie wir diesen Verlust jemals verarbeiten können».

Chrissy löscht ihren Tweet wieder

Teigen retweetete den Post und antwortete scharf: «Der Award für das heutige absolute Stück Mist geht an Marco Giannangeli. Herzlichen Glückwunsch, Stück Mist.»

«Zutiefst persönlich»

Palast-Insider glauben aber zu wissen, dass die Royals sowohl über Meghans Fehlgeburt als auch über den «New York Times»-Artikel Bescheid wussten. «Die Königsfamilie war sehr unterstützend», sagt Royal-Expertin Katie Nicholl. Prinz Harry (36), der mit Ehefrau Meghan und Sohn Archie (1) in Kalifornien lebt, sei im Sommer konstant in Kontakt mit seinen Angehörigen gewesen, «sie wussten, was sie durchmachten».