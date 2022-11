Chrissy Teigen macht mit Nackt-Foto auf Schwangerschaftsprobleme aufmerksam

2020 verlor das Paar Söhnchen Jack in der 20. Schwangerschaftswoche.

Mit diesem Bild will Chrissy Teigen (36) die Aufmerksamkeit auf ihre Probleme während der Schwangerschaft lenken. Sie leidet nämlich an der gastroösophagealen Refluxkrankheit.

Jüngst teilte Chrissy Teigen einen sehr freizügigen Schnappschuss mit ihren knapp 40 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. Das Model zeigte sich darauf komplett nackt in seinem Badezimmer – Babybauch inklusive. Mit ihrem rechten Arm verdeckt sie das Nötigste. Doch das Foto hat einen ernsten Hintergrund: Die 36-Jährige will auf ihre gesundheitlichen Probleme während der Schwangerschaft aufmerksam machen.

Die Frau von Sänger John Legend (43) leidet an der sogenannten gastroösophagealen Refluxkrankheit. Diese wurde durch die Schwangerschaft ausgelöst. Zu den Symptomen zählen unter anderem chronisches Sodbrennen, Aufstossen und Schmerzen in der Brust. Die Krankheit ist während der Schwangerschaft relativ verbreitet.

Um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, hat Chrissy ein spezielles Pflaster auf ihrem Bauch, welches sie in ihrem Nackt-Selfie zeigt. Mit dem Bild bedankt sie sich bei ihrem Doktor, der ihr das Pflaster gegeben hat. «Danke für das Tape gegen Sodbrennen und für die grosse Unterstützung über all die Jahre», schreibt das Model.