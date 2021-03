In ihrer Instagram-Story teilte Chrissy Teigen (35) Einblicke in die Hooters-Party, die sie am Donnerstag für ihre Stylistin veranstaltete.

John als Restaurantleiter

Chrissy verwandelte sich für die Party in ein Hooters-Girl. Mit orangen Shorts, weissem Tanktop und sogar einer Gürteltasche fürs Serviceportemonnaie zeigte sie sich in ihrer Instagram-Story. Und auch ihr Ehemann John Legend (42) schmiss sich für die Geburtstagsparty in entsprechende Schale. Der Musiker trug Poloshirt und Baseballcap – in den US-Filialen von Hooters ist das die Uniform der Restaurantleiterinnen und -leiter.