US-Model : Chrissy Teigens Fehlgeburt war eigentlich eine Abtreibung

US-Model Chrissy Teigen hat nach eigenen Angaben im Jahr 2020 keine Fehlgeburt erlitten, sondern eine lebensrettende Abtreibung vornehmen müssen. «Nennen wir es einfach das, was es war: Es war eine Abtreibung», sagte die 36-jährige Frau von Sänger John Legend laut Medienberichten am Donnerstag bei einer Veranstaltung in den USA. Nach der Hälfte der Schwangerschaft habe sich herausgestellt, dass ihr Sohn nicht überleben würde – «und ich ohne medizinische Intervention auch nicht», sagte Teigen.