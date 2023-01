Christa Rigozzi, Jon Bon Jovi, Lionel Messi– ihre Teenageliebe hält bis heute

Was tut man, wenn man sich in die Tochter der Freundin seiner Mutter verliebt? Man heiratet sie. Dies dachte sich wohl auch der deutsche Rennfahrer Nico Rosenberg. Der 37-Jährige und seine Liebste Vivian Sibold (37) sind seit 2003 unzertrennlich. «Unsere Mütter sind seit 30 Jahren befreundet», erzählt Vivian in einem Interview. Gefunkt haben soll es auf Ibiza. Damals waren die beiden Teenies gerade mal 18 Jahre alt. 2014 folgte nach elf Jahren Beziehung dann die Hochzeit.

Verliebt haben sich GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos und ihr Jakob (43) an Silvester 1995 in einem jüdischen Skilager in Südtirol. Sie war 15 Jahre alt, er 16. Um Mitternacht gab es dann den ersten Kuss. Zehn Jahre später folgte der Gang zum Traualtar. In einem Interview mit «Bild» verrät die 42-Jährige ihr Liebesgeheimnis: «Uns hilft auf jeden Fall Kommunikation, nicht die Dinge mit sich selber auszumachen. Aber auch trotzdem immer selbst in der Verantwortung zu bleiben.»