Christa Rigozzi liebäugelt mit Politkarriere

Als eine der erfolgreichsten Missen, die es in der Schweiz je gab, hat Christa Rigozzi beruflich schon viel erreicht. Nun gibt sie preis, dass sie vielleicht als Politikerin durchstarten möchte.

1 / 5 Christa Rigozzi (40) verriet in der Sendung «Typisch Michelle – Gschmackssach», dass eine Karriere in der Politik eine Option für sie sei. Instagram/christarigozzi Die Ex-Miss interessiere sich sehr für politische Themen und habe seit ihrem 18. Lebensjahr keine Abstimmung verpasst. Instagram/christarigozzi In der Sendung verrät sie zudem, wo in Bellinzona sie ihren ersten Kuss hatte. Instagram/christarigozzi

Darum gehts Christa Rigozzi verriet jüngst, dass sie in Zukunft eine politische Karriere nicht ausschliesse.

Die 40-Jährige war auch schon in der «Arena» zu sehen und interessiert sich sehr für politische Themen.

Die Zwillingsmama verteidigt zudem ihr modernes Familienmodell. Da sie oft unterwegs ist, verbringt Gatte Giovanni viel Zeit mit den Kindern.

Für das Format «Typisch Michelle – Gschmackssach» von TeleBärn lud Christa Rigozzi das Fernsehteam in ihre Heimat Bellinzona ein. Mit der Moderatorin Michelle Bernhard besuchte die Ex-Miss das Castello di Montebello im Tessiner Hauptort und erinnerte sich an ihre Jugend zurück.

In ihrer Schulzeit verbrachte sie viel Zeit im Castello, das als eine der drei Burgen von Bellinzona seit 23 Jahren Welterbe der Unesco ist. «Auf der grossen Wiese haben wir im Studium gemeinsam Mittagspause gemacht und gelernt. Die ersten Küsse mit meinem ersten Freund fielen hier», erinnert sich die 40-Jährige.

Christa liebt die Ruhe im Tessin

Vom Schloss aus sieht man Christas Haus. Sie wohnt mit ihrem Mann Giovanni Marchese (39) und den Zwillingen Allisa und Zoe (6) in Monte Carasso, einem Ortsteil der Gemeinde Bellinzona. «Eines dieser weissen Häuser ist meines», so die Moderatorin, während sie mit dem Finger auf die Siedlungen am Hang zeigt. Sie schätzt die Ruhe des Orts und die Überschaubarkeit. «Meine Kids können zur Schule laufen», erzählt sie.

Dann bereitet sie gemeinsam mit Michelle einen frischen Salat und Poulet zu. Ihr Lieblingsessen sei aber etwas ganz Simples: Pasta mit hausgemachter Tomatensauce. Christa nennt sich selbst einen «Genussmenschen». «Ich liebe es, für meine Familie, Freunde und Gäste zu kochen», gibt sie preis. Dafür stehe sie auch mal «stundenlang» vor dem Herd.

Kochst du gern? Ja, das ist meine grosse Passion. Geht so. Nein, ich gehe lieber ins Restaurant oder bestelle mir was. Ich würde gern mehr kochen, kann es aber nicht.

Wird Christa Rigozzi Politikerin?

Ihr «Gio» sei auch ein begnadeter Koch. «Ich bereite eher lange und komplizierte Gerichte zu. Er ist der einfache Typ.» Zudem koche er selten nach Rezept. «Wenn ich unterwegs bin, schaut er auf die Kinder», so Christa. Ohne seine Unterstützung wäre ihre Karriere in dem Ausmass nicht möglich gewesen. Was andere von ihrem modernen Familienmodell denken, sei ihr egal. «Heutzutage arbeitet der Mann, die Frau oder beide. Die Priorität ist, dass es den Kindern gut geht.» Sie verbringe aber mehr Zeit mit ihren Mädchen, als die meisten meinten, stellt sie klar.

Die Moderatorin ist politisch sehr interessiert. Sie hat auch schon die «Arena» mitmoderiert. Die 40-Jährige erinnert sich, wie sie sich aus eigener Überzeugung beim Bau der zweiten Gotthardröhre eingesetzt habe. «Danach meinten Leute, ich solle in den Bundesrat. Jetzt gerade ist das keine Option, aber wer weiss?», so Rigozzi. Sie liebe Bern, weshalb eine Karriere in der Politik nicht ausgeschlossen sei. Stolz ist sie darauf, dass sie, seit sie 18 ist, noch keine Abstimmung geschwänzt hat.