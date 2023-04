Christa Rigozzi, Roger Federer & Co. – Prominente Zwillingseltern

Für die Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi und ihren Ehemann Giovanni Marchese begann an Silvester 2016 ein neues Kapitel – dann kamen ihre Zwillingsmädchen Alissa und Zoe zur Welt. «Sie machen Gio und mich unfassbar stolz. Sie sind unser Blut, unser Leben – einfach alles», schwärmte die Moderatorin in einem früheren Interview mit 20 Minuten.

Während ein­ei­ige Zwil­lin­ge laut dem Portal «swissmom.ch» ein Zufall der Natur seien, sähe es bei zwei­ei­igen Zwil­lin­gen et­was an­ders aus. Dafür gäbe es eine ge­wis­se erb­li­che Kom­po­nen­te, die dafür sorgt, dass in be­stimm­ten Fa­mi­li­en häu­fi­ger Zwil­lin­ge ge­bo­ren wer­den. Dies läge aber nicht an einem «Zwil­lings-Gen», son­dern an ei­ner fa­mi­liä­ren Nei­gung zu ei­nem dop­pel­ten Ei­sprung. Demnach sei die Wahr­schein­lich­keit für eine Frau, zwei­ei­ige Zwil­lin­ge zu be­kom­men, grös­ser, wenn sie selbst ein Zwil­ling ist oder es in ih­rer Fa­mi­lie schon ir­gend­wann Zwil­lin­ge gab.