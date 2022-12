Christa Rigozzi: So feiern Zwillinge Alissa und Zoe Geburtstag

1 / 10 Der 31. Dezember ist ein grosser Tag bei Christa Rigozzi und ihrer Familie, denn an Silvester wird auch der Geburtstag von Alissa und Zoe gefeiert. Instagram/christarigozzi Die Zwillingsmädchen werden sechs Jahre alt. Instagram/christarigozzi Wie bereits hier im vergangenen Jahr, verbringt die Familie entspannte Tage in Zermatt. Instagram/christarigozzi

Darum gehts Am 31. Dezember herrscht doppelte Freude bei den Rigozzis: Es wird nicht nur Silvester gefeiert, sondern auch der sechste Geburtstag der Zwillinge Alissa und Zoe.

Mama Christa sagt zu 20 Minuten: «Sie machen Gio und mich unfassbar stolz. Sie sind unser Blut, unser Leben – einfach alles!»

Die Tage verbringt die Familie in Zermatt mit Freunden. Eine wilde Party gibt es nicht, es wird gemütlich.

Pünktlich zum Jahresende wird im Hause Rigozzi gleich doppelt gefeiert! So steht am 31. Dezember nicht nur der feierliche Silvesterabend an, sondern auch der Geburtstag der wohl bekanntesten Zwillingsmädchen der Nation: Alissa und Zoe werden sechs Jahre alt! «Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Sie wachsen einfach zu schnell», meint Mama Christa etwas wehmütig im Gespräch mit 20 Minuten. Und doch ergänzt sie stolz: «Die beiden sind das Beste, was mir im Leben passieren konnte!»

Auf die letzten Jahre traut sich die 39-Jährige kaum zurückzublicken, da sie und ihr Ehemann Giovanni Marchese (38) als Eltern unendlich viel Glück gehabt hätten: «Eigentlich darf ich das nicht laut sagen, aber es gab wirklich keine anstrengenden Momente mit den Kleinen. Alissa und Zoe haben immer geschlafen, alles gegessen und sind sehr respektvoll untereinander und mit ihrem Umfeld.»

Christa Rigozzi schätzt das Mami-Dasein

Weiter scherzt Rigozzi: «Bleibt zu hoffen, dass dies in der Pubertät nicht plötzlich umschlägt.» Was sie am Mami-Dasein besonders schätze, sei die Liebe, die sie erfahre und tagtäglich zu erleben, wie sie wachsen und immer mehr dazulernen. «Sie machen Gio und mich unfassbar stolz. Sie sind unser Blut, unser Leben – einfach alles!»

Statt Party gibt es einen gemütlichen Abend

Um zu feiern, zieht es die ganze Familie gemeinsam mit Freunden in die Berge. «Wir geniessen ein paar Tage im Schnee und lassen es uns mit Skifahren, Wellness und etwas Ruhe mit unseren Liebsten in Zermatt gut gehen», verrät die Ex-Miss Schweiz. Anlässlich des Geburtstages wird es keine spezielle Motto-Party geben, sondern vielmehr ein gemütliches und wunderschönes Beisammensein, «so, wie ich es liebe». Ein Highlight für Alissa und Zoe: Sie dürfen zu ihrem Ehrentag ausnahmsweise etwas länger aufbleiben und die Feuerwerke bestaunen. «Das ist halt ein kleines Privileg, wenn man an Silvester Geburtstag hat. Um halb eins ist dann aber spätestens Zeit fürs Bett.»

Für ihre Töchter hat Christa die Geschenke bereits seit Mitte Dezember beisammen. Die zwei seien nicht besonders anspruchsvoll. So sei es für sie einfacher, ihre Kids als andere Erwachsene zu beschenken: «Puppen, Bücher, Bastelsachen und Holzspielzeuge machen ihnen gerade grosse Freude.» Die Entertainerin selbst wünscht sich fürs neue Jahr ganz bescheiden «nur Gesundheit und Freude für alle.»