Neue Jurorin bei «The Masked Singer Switzerland» ist Christa Rigozzi

Christa Rigozzi hat Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Fribourg und als Nebenfach Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern studiert.

Auch in diesem Jahr versucht nebst den Zuschauerinnen und Zuschauern ein prominentes Rate-Team, ihre acht Kolleginnen und Kollegen unter den aufwändig gestalteten Kostümen zu entlarven. Neben Luca Hänni (27), der bereits in der Premiere-Staffel der erfolgreichen Adaption aus Deutschland dabei war, wird neu auch Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (38) auf einem der festen Jury-Sessel Platz nehmen und miträtseln.

Als studierte Kriminologin weiss Rigozzi bestens, worauf es ankommt: «Ich bin aufmerksam und begeisterungsfähig. Ich werde also alles wie unter einer Linse beobachten, analysieren und ein Profil erstellen», wird sie scherzend in der Pressemitteilung von ProSieben Schweiz zitiert. Doch es komme in der Tat auf die Details an, denn die einzigen Anhaltspunkte sind kleine Indizien in kurzen Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Die Tessinerin ist seit über 15 Jahren im Showbusiness tätig und hat ein breites Netzwerk – was ihr beim mitraten sicherlich zugute kommt.