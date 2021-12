Christa Rigozzis Instagram-Account ist plötzlich offline – «Ich musste nur noch weinen»

Die ehemalige Miss Schweiz hat auf ihrem Profil in den vergangenen zehn Jahren über 3150 Posts abgesetzt. Von Familienbildern, Schnappschüssen ihrer vielen Reisen bis hin zu Werbe-Posts von Kunden war darauf alles zu finden. Zusätzlich bespasste sie ihre Fans täglich mit Erlebtem und privaten Einblicken in ihrer Story. «Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte», meint Rigozzi. Mit grosser Hoffnung wandte sie sich letztlich an einen IT-Spezialisten.

«Welcome Back, Christa»

Ganze drei Tage vergingen, bis die ehemalige Miss Schweiz eine Rückmeldung erhielt: «Am Montagmorgen habe ich die Nachricht erhalten: ‹Hey Christa, welcome back on Instagram.›» Vor Freude seien gar Tränen geflossen. «Ich habe nicht mehr damit gerechnet und wusste nicht, dass es überhaupt möglich sein wird, etwas zu richten.» Sichtlich erleichtert teilt sie die ganze Geschichte mit ihren Followerinnen und Follower auf ihrem Account.

Gleichzeitig richtet sie einen Appell an ihre Fans: Sie sollen ihre Passwörter regelmässig – am besten monatlich – wechseln, eine zweistufige Authentifizierung verwenden und verschiedene Konten untereinander verknüpfen. Nur so habe man eine Chance, das Profil zurückzuholen. Was die Löschung verursachte, ist Christa nicht bekannt. Sie habe sich stets bemüht, sicher in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein.