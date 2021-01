Fribourg : Christbaum fängt Feuer – Bewohner von Mehrfamilienhaus evakuiert

In einem Mietshaus in der Stadt Fribourg setzten brennende Kerzen einen Weihnachtsbaum in Brand. Alle Bewohner der Wohnung mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Die Wohnung aber ist unbewohnbar.