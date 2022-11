Christbaum für Klosterplatz in St. Gallen – Baumspender haben im Stiftsbezirk geheiratet

Die Tanne des Ehepaars Studer-Jäckli wird dieses Jahr den Klosterplatz St. Gallen schmücken. Dort haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Der Baum wird am Montagnachmittag per Helikopter ins Stadtzentrum geflogen.

1 / 4 Zirka 18 Meter hoch ist die Weisstanne, die aktuell noch auf dem Grundstück von Bernhard und Gabriela Studer-Jäckli steht. 20min/ Shannon Zangger Seit knapp 30 Jahren begleitet die Tanne das Ehepaar nun bereits. Die Tanne dürfte aber um einiges älter sein. 20min/ Shannon Zangger Die Tanne für den Klosterplatz wird jeweils per Helikopter geliefert (Archivbild). 20min/pae

Darum gehts Alle Jahre wieder wird auf dem St. Galler Klosterplatz in der Vorweihnachtszeit eine grosse Tanne aufgestellt.

Der traditionelle Christbaum stammt dieses Jahr wieder aus St. Gallen.

Stimmt die Witterung, wird die Tanne am Montagnachmittag um 14 Uhr via Helikopter abgeholt und ins Zentrum geflogen.

Die Spender der Weihnachtstanne haben einen engen Bezug zum Klosterplatz.

Der diesjährige Christbaum auf dem St. Galler Klosterplatz hat eine Höhe von rund 18 Metern. Noch steht die Weisstanne an derselben Stelle, an welcher sie 27 Jahre zuvor beim Einzug der Familie Studer-Jäckli an der Huebstrasse 3 bereits in St. Gallen stand. Geplant ist, dass die Tanne via Helikopter am Montag um 14 Uhr vom Garten zum Klosterplatz geflogen wird.

In einem Gespräch zwischen Gabriela Studer-Jäckli und ihrem Gärtner entstand die Idee, dass die Tanne als Weihnachtstanne für den Klosterplatz fungieren könnte. Denn die Tanne war zu diesem Zeitpunkt laut der Besitzerin alles andere als gesund und müsste in den nächsten Jahren ohnehin gefällt werden. «Die Tanne wurde inspiziert. Drei Tage später erhielt ich die Nachricht, dass die Tanne für den Winter 2022 benützt werden wird», so die St. Gallerin weiter.

Apfelbaum von Enkel wird Platz einnehmen

«Wir sind beide in St. Gallen aufgewachsen und haben vor über 30 Jahren im Stiftsbezirk geheiratet und unsere Kinder wurden dort getauft», so die 56-Jährige. Aufgrund dieser Bindungen sieht es das Ehepaar als Privileg, ihren Baum für den Klosterplatz spenden zu dürfen.

Auch wenn sich die Familie Studer-Jäckli über das neu gewonnene Licht durch die Fällung in ihrem Garten freut, wird die Lücke nicht lange bestehen bleiben. «Unser Enkelkind hat zur Geburt einen Apfelbaum von uns erhalten. Dieser steht aktuell provisorisch in einem Hochbeet. Wir möchten diesen Baum nun in den Platz pflanzen, an welchem die Tanne stand.»

