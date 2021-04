Nächste Schweizer Medaille : Christian Baumann gewinnt an der Kunstturn-EM Bronze am Barren

Mit einer starken Übung turn sich Christian Baumann am Sonntag am Barren zur Bronzemedaille. Es ist bereits die dritte Schweizer Kunstturn-Medaille an der Heim-EM in Basel.

1 / 3 Christian Baumann gewinnt an der Heim-EM in Basel die Bronzemedaille AFP Es ist seine zweite EM-Medaille an diesem Gerät. freshfocus Pablo Brägger turnt sich am Barren auf Rang 7. AFP

Darum gehts Christian Baumann beschert der Schweiz an der Kunstturn-EM in Basel die nächste Medaille.

Am Barren gewinnt er Bronze.

Pablo Brägger wird an diesem Gerät Siebter.

Auch am Sonntag dürfen die Schweizer Kunstturner an der Heim-EM in Basel jubeln. Christian Baumann zeigt am Barren eine lupenreine Übung und gewinnt die Bronze-Medaille. Im Schlussklassement liegt er punktgleich mit dem Deutschen Lukas Dauser auf Platz 3. Gold geht in die Türkei zu Ferhat Arican, über Silber jubelt der Russe David Beljawski.

Pablo Brägger, der zweite Schweizer im Barren-Final, platzierte sich auf Rang sieben. Grössere Chancen darf sich der Ostschweizer Reck-Final ausrechnen, der am späteren Nachmittag folgt. Baumann dagegen ist der erste Schweizer überhaupt, der zwei EM-Medaillen am Barren gewinnen konnte. Vor sechs Jahren holte er in Montpellier bereits Silber.

