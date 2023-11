Christian Constantin besucht Unfallopfer im Spital

Der 66-Jährige fuhr aus Versehen seinen Kumpel an.

Vor wenigen Tagen fuhr Christian Constantin einen Freund an.

Ende Oktober machten die News die Runde, dass Sion-Präsident Christian Constantin mit seinem Lamborghini seinen eigenen Kumpel angefahren hat. Nun gibt es von der Westschweizer Zeitung «L’illustré» ein Update zur Geschichte. So hat CC Léonard Gianadda besucht und mit ihm für ein Foto posiert. «Ich mache ihm keinen Vorwurf», sagte das 88-jährige Unfallopfer.

Er kämpfe, so gut es gehe, um wieder auf die Beine zu kommen, so Gianadda weiter. Er kommt im Spital jedoch nur langsam zu Kräften, da er zuvor bereits mehrere Chemotherapien wegen Knochenkrebses durchmachen musste. Den 66-jährigen Constantin plagt noch immer das schlechte Gewissen: «Natürlich kann man sagen, dass es Schlimmeres gibt. Das mindert aber meine Verantwortung nicht, den Unfall verursacht zu haben.» Ihm sei die Tragödie erst richtig bewusst geworden, nachdem er sein Bein befreit habe, so der Sion-Präsident.