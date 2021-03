Einen Tag nach der 0:3-Pleite gege Lugano reagiert Sion-Boss Christian Constantin. Er entlässt Fabio Grosso. Es ist die zweite Trainer-Entlassung in der Super League in dieser Saison.

1 / 3 Grosso ist nicht mehr Sion-Trainer. Urs Lindt/freshfocus Am Donnerstagabend verlor Grosso mit Sion mit 0:3 gegen Lugano. Urs Lindt/freshfocus Der Italiener war seit rund 7 Monaten im Amt. freshfocus

Darum gehts Fabio Grosso ist nicht mehr Trainer des FC Sion.

Sion-Boss Christian Constantin entlässt den Italiener.

Nach Magnin ist Grosso der zweite Trainer in der Super League, der seinen Spind räumen muss.

Man hat es irgendwie vermutet. Man dachte, dass die Zeit von Fabio Grosso (43) beim FC Sion wohl vorbei ist. Zu blamabel war der Auftritt am Donnerstagabend gegen den FC Lugano (0:3), zu wütend waren die Walliser Fans nach der Partie. So musste Boss Christian Constantin das Stade de Tourbillon begleitet von Sicherheitskräften verlassen. Der TV-Sender blue berichtete, das sich vor dem Stadion Fans versammelt hätten, um Constantin für die zuletzt so schlechten Resultate zur Rede zu stellen.

Und nun ist es tatsächlich so weit. Der Sion-Boss feuert den Italiener. Nach nur rund 7 Monaten im Amt. Zum Verhängnis wurde ihm wohl die zweite Heimniederlage in Serie und das 5. Liga-Spiel in Folge ohne Sieg. Der letzte Sieg des Tabellenneunten liegt gar über einen Monat zurück, am 3. Februar gewann der FC Sion mit 3:2 gegen den FC St. Gallen. Seither holten die Walliser nur noch 3 Zähler – und flogen im Cup gegen Challenge-League-Vertreter Aarau raus.