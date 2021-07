Keine Spielgenehmigung - Christian Eriksen darf nie mehr in der Serie A spielen

Der Däne Christian Eriksen wird keine Spielgenehmigung in Italien mehr erhalten. Dies, weil er nach seinem Herzstillstand an der EM im Startspiel gegen Finnland einen Defibrillator eingesetzt bekommen hat. «Nur wenn ihm der Defibrillator entfernt wird und ein Spezialist zeigen kann, dass es ihm körperlich wieder gut geht, kann er wieder für Inter spielen», sagte Francesco Braconaro, Mitglied der wissenschaftlichen Kommission beim italienischen Verband FIGC, am Donnerstag dem italienischen Radio Kiss Kiss. Eine Erteilung einer Spielgenehmigung für einen Profi mit eingesetztem Defibrillator sei in Italien nicht möglich. Eriksens Vertrag bei Inter läuft bis Sommer 2024.