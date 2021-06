Christian Eriksen wurde operiert – darf er in Italien nicht mehr spielen?

Christian Eriksen wurde bereits operiert, der Defibrillator eingesetzt – das berichtet die «Gazzetta dello Sport». Der 29-Jährige, der am Samstag im Spiel gegen Finnland auf dem Platz einen Herzstillstand erlitten hatte und wiederbelebt werden musste, soll ausserdem heute Freitag das Spital wieder verlassen können.

Pool via REUTERS

Nun stellt sich die Frage: Wird Eriksen diesen Defibrillator nur vorübergehend oder dauerhaft tragen. Sollte das Letztere zutreffen, könnte das für den Dänen Konsequenzen haben, was seinen Arbeitgeber betrifft. Der 29-jährige steht noch bis 2024 bei Inter Mailand unter Vertrag. Und genau darin liegt die Krux.

Denn wie die «Gazzetta dello Sport» weiter berichtet, darf Eriksen mit dauerhaftem Implantat nicht mehr in Italien spielen. Das wegen eines 2017 aktualisierten Protokolls des Cocis (Kardiologisches Organisationskomitee für Sportfitness). Dieses besagt, dass es in Italien laut den Vorschriften des Gesundheitssystems verboten ist, einen Kontaktsport auszuüben, wenn man einen Defibrillator eingepflanzt bekommen hat. Das hat einen einfachen Grund: Bei einem Schlag auf das Herz kann der Defibrillator zerbrechen. Es sieht also danach aus, als müsste sich Eriksen einen neuen Verein suchen.