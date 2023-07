Norwich: Christian Fassnacht wechselt nach England

Nach sechs äusserst erfolgreichen Jahren bei YB verlässt Christian Fassnacht die Hauptstadt und heuert in England an. Der 19-fache Natispieler erfüllt sich seinen Auslandstraum und unterschreibt bei Norwich City in der zweithöchsten englischen Liga einen mehrjährigen Vertrag. Dort trifft der 29-jährige Offensivspieler auf den ehemaligen YB-Trainer David Wagner.

Vierter Schweizer bei Norwich

Der Nati-Spieler stand schon in den vergangenen Jahren mehrfach vor einem Auslandstransfer, welcher aber bisher stets scheiterte. In der Championship will Fassnacht nun die Fans mit Toren und Vorlagen glücklich machen, wie der Zürcher erzählt. «Für mich ist es ein Traum, mich ausserhalb der Schweiz in diesem Verein zu beweisen», meint «Fasi», der bei den «Kanarienvögeln» der vierte Schweizer sein wird.