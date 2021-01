Ein Kantonspolizist hatte die letztjährige Ansprache gesehen und zeigte den Gemeindepräsidenten wegen «Fahrens mit Fahne» an.

Der Gemeindepräsident von St. Moritz, Christian Jott Jenny, ist bekannt für seine aufbrausende und humorvolle Art. Diese stellt er auch in seinen Neujahrsansprachen unter dem Namen «The Presidential Report» zur Schau, die unter anderem auf Facebook veröffentlicht werden. Die Videos werden jeweils vom Sender ENJY.TV St. Moritz produziert.

Kantonspolizist zeigte an

Im Video ist gut zu sehen, wie der Fahnenträger, der Jenny während seinen Ansprachen begleitet, die St. Moritzer Fahne aus dem fahrenden Auto schwenkt. Dies ist gemäss der Verkehrsregelnverordnung aber verboten. Darin wird vermerkt, dass Lenker und Mitfahrende keine Gegenstände zum Fahrzeug hinaushalten oder hinauswerfen dürfen, ausser bei Umzügen auf abgesperrten Strassen. In der Regel gibt es lediglich eine Ordnungsbusse, da es sich nicht um eine Straftat, sondern um eine Übertretung handelt. Doch in diesem Fall wurde Jenny von einem Kantonspolizisten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Polizist hatte das Video in den sozialen Medien gesehen.