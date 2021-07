Drama um «Lindenstrasse»-Star - Christian Kahrmann steckte seine Eltern mit Corona an – jetzt sind beide tot

Kurz darauf folgte der nächste Schlag: Sein Vater Ralf Gerd (rechts), den er im März 2021 ebenfalls mit dem Virus angesteckt hatte, verstarb im Alter von 80 Jahren am selben Tag, an dem Kahrmann aus dem Koma erwachte.

Für den Ex-«Lindenstrasse»-Star Christian Kahrmann hielt die Corona-Pandemie ein schlimmes Schicksal bereit. Am 4. Juni ist eine Mutter Ute im Alter von 79 Jahren an den Folgen des Coronavirus verstorben. «Sie hatte Krebs und dazu kam Corona», so der 49-jährige deutsche Schauspieler und Besitzer eine Cafés gegenüber der «Bild». Drei Wochen zuvor ist auch sein Vater Ralf Gerd ist im Alter von 80 Jahren nach einer Corona-Erkrankung gestorben.